Uit een rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat de grenswaarden voor stikstofdioxide de voorbije jaren op verschillende plaatsen in Vlaanderen werden overschreden. Op basis van de cijfers heeft milieuorganisatie Greenpeace de Vlaamse Regering in gebreke gesteld. Verschillende parlementsleden vragen aan minister Schauvliege wat haar reactie is op de dagvaarding.





