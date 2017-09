Schadelijke stoffen in onze rivieren en kanalen

Een onderzoek in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij heeft watervervuiling in onze rivieren en kanalen in kaart gebracht. Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele is benieuwd naar de conclusies en oplossingen die Vlaams Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege neemt na het onderzoek.

In elf rivieren en kanalen werd de aanwezigheid van schadelijke stoffen, zoals kwik, dioxines, pesticiden en vlamvertragende stoffen, in baars en paling gemeten. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in samenwerking met de Universiteit Antwerpen. Dit in opdracht van de Vlaams Milieumaatschappij (VMM). “We weten dat het moeilijk is om het gehalte schadelijke stoffen in het oppervlaktewater te meten omdat ze moeilijk oplossen. Ze stapelen zich wel op in de organismen van de aquatische voedselketen”, zegt Wilfried Vandaele (N-VA). “Daarom bepaalt de kaderrichtlijn Water normen voor de aanwezigheid van die stoffen in het spierweefsel van vissen en mosselen”. Algemeen geven de resultaten van deze studie een sterke indicatie dat sommige schadelijke stoffen in een te hoge concentratie in baars en paling voorkomen.





Overal is de kwikvervuiling groot. Vooral in de Demer, de Dijle en de Dender is die problematisch. Voor fluorhoudende stoffen is het kanaal Gent-Terneuzen er dan weer het slechtst aan toe. De Bovenschelde tenslotte, kent een hoge vervuiling door vlamvertragers, die wellicht in verband te brengen zijn met de textielindustrie daar. “Als we vandaag zouden beslissen dat we binnen dit en twee jaar alle verontreinigingen in die waterbodems weghalen, dan zouden we dat kunnen, als er genoeg aannemers en aanbestedingen zijn die dat kunnen doen. Dat is al de eerste randvoorwaarde”, zegt minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). “De tweede is dat we miljoenen euro’s nodig hebben. Waar gaan we die halen? We moeten een prioriteit instellen en stap voor stap te werk gaan”.

