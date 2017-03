Zuhal Demir was nog maar net gepromoveerd tot Staatssecretaris voor Armoedebestrijding en Gelijke Kansen of ze had het federale Unia al aangevallen. De politica van N-VA pleit voor een Vlaamse Unia. Onder andere Raoul Hedebouw van PTB-PVDA en Evita Willaert van Groen eisen tijdens het vragenuurtje in de kamer meer uitleg.





