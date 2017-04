Ons land stemde “ja” voor toetreding Saoedi-Arabië tot de VN-vrouwenrechtencommissie

Ons land heeft Saoedi-Arabië in de VN-vrouwenrechtencommissie gestemd. Een land dat op verschrikkelijke wijze de rechten van vrouwen schendt. Hoe en waarom dat gebeurd is roept veel vragen op. Vragen waar premier Michel op moest antwoorden.

Dat ons land Saoedi-Arabië in de VN-vrouwenrechtencommissie heeft gestemd, zijn hoe langer hoe meer politici verontwaardigd. Want in Saoedi-Arabië worden vrouwen allesbehalve gelijk behandeld. De stemming over het lidmaatschap binnen de VN was geheim en niemand had officieel bevestigd dat ons land ‘ja’ had gestemd. Minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders (MR), liet dit toch uitschijnen. “De Belgische diplomaat heeft in naam van ons land gestemd”, zei premier Charles Michel (MR). “Ik betreur deze stemming. Als het te herdoen was en de regering had kunnen tussenkomen, dan had ik ervoor gepleit geen positieve stem uit te brengen.”





Ook de grootste regeringspartij, N-VA, vindt dat ons land samen met alle Europese landen ‘neen’ had moeten stemmen. “Vrouwen in Saoedi-Arabië leven in een apartheidsregime. Over welke rechten spreekt de vrouwenrechtencommissie van de Verenigde Naties dan nog?”, zegt Rita Bellens (N-VA). “Elke land dat de vrouwenrechten niet respecteert, hoort niet in zo’n commissie thuis. Het is spijtig dat deze stemming gebeurd is”. De premier beloofde dat er voortaan een “politieke inschatting op het hoogste niveau” aan zo’n beslissing zal voorafgaan.

