Het Vlaamse Windplan

Eind 2016 keurde de Vlaamse regering een conceptnota voor een nieuw windplan goed. Dat plan, ‘Windkracht 2020’, moet er mee voor zorgen dat we de Europese doelstellingen voor hernieuwbare energie halen. Daarvoor moeten er de komende jaren 280 nieuwe windturbines komen in Vlaanderen. Minister Van Energie Bart Tommelein (Open Vld) legt in het Vlaams Parlement uit hoe hij dat voor mekaar wil krijgen.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein lanceert samen met Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege ‘Windkracht 2020’. Met het nieuwe Windplan moet Vlaanderen 280 extra windmolens krijgen tegen 2020 om de klimaat- en energiedoelstellingen te halen. Minister Tommelein onderstreept dat het verhaal niet stopt in 2020. “De cijfers moeten tegen die deadline gehaald worden, maar dit is ook een verhaal op lange termijn. De EU legt aan de lidstaten geen doelstellingen op na 2020 maar wel het percentage van 27% aan de hele Unie. België moet eind dit jaar zelf zijn ambitie meedelen op het vlak van hernieuwbare energie tegen 2030. In dat perspectief wordt gewerkt aan een federale energievisie. Vlaanderen zet volop in op zon, met name de succesvolle zonnekaart, maar ook op wind en warmte, en vooral decentrale productie”, aldus de minister.





Het Windplan mag dan ambitieus zijn toch is het moeilijk om ruimte te vinden en vooral een draagvlak. De Vlaamse overheid zal daarom de doelstellingen bepalen voor elke provincie op basis van de insteek die ze ontvangt van deputaties en gouverneurs enerzijds en windenergiesector anderzijds. “Uiteraard wordt er rekening mee gehouden dat Vlaams-Brabant niet de grootste oppervlakte heeft en dat de luchthaven er middenin ligt. Limburg doet hard mee, maar is niet de meest windrijke provincie, in tegenstelling tot West-Vlaanderen, dat zeker een inspanning mag leveren, of Meetjesland. Als een bepaalde regio minder inbreng kan leveren aan het windplan, kan zij misschien iets extra doen voor het zonneplan”, aldus minister Tommelein.

