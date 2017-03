Fietsers willen meer ruimte en minder auto’s

Uit een enquête bij bijna 7.000 respondenten van de Fietsersbond en zijn Franstalige tegenhanger GRACQ blijkt dat de gemiddelde fietser niet tevreden is met het fietsklimaat in ons land. Zo blijft veiligheid op de fiets een probleem. Zo’n 67% van de ondervraagden voelt zich in België niet veilig op twee wielen. Ook moet de regelgeving voor de aanleg van nieuwe infrastructuur eenvoudiger worden. Dat geldt vooral bij de aanleg van fietssnelwegen. Martine Fournier wil van minister Weyts weten hoe hij de verzuchtingen van de fietsers wil omzetten naar een beleid.





