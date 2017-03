Live: Deradicaliseringsambtenaren in onderzoekscommissie aanslagen 22 maart

De parlementaire onderzoekscommissie rond de aanslagen van 22 maart brengt vandaag een nieuwe reeks verhoren binnen het luik ‘Radicalisme’.





Om 14u30 opent de vergadering met een hoorzitting van Olivier Vanderhaegen, deradicaliseringsambtenaar van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Nadat bleek dat Molenbeek de verblijfplaats was van de daders van de aanslagen in Brussel en Parijs wordt de gemeente in heel West-Europa gelinkt aan radicalisme. Zo vergeleek de Nederlandse politicus Geert Wilders vorig jaar nog Molenbeek met de Gazastrook. Sinds de oprichting van de cel anti-radicalisering van de gemeente in 2015 heeft Vanderhaegen samen met zijn team al een zestigtal individuele dossiers van jongeren die dreigen te radicaliseren behandeld. De jongeren krijgen een intensieve sociale en psychologische begeleiding.

Na Vanderhaegen krijgt Jessika Soors, deradicaliseringsambtenaar van de stad Vilvoorde, het woord. Onlangs was Soors te gast in Terzake waar ze opriep om moeders en kinderen die terugkeren uit IS-gebied beter te begeleiden. Volgens haar krijgt men in Vilvoorde duidelijke signalen dat er moeders zijn die met hun kinderen willen terugkeren naar BelgiĆ«. Soors wil ervoor zorgen dat die moeders en hun kinderen dit ook op een gecontroleerde manier kunnen doen. “Vanaf dat zij de grens met Turkije oversteken moeten we ze terug in handen van gecontroleerde regimes laten vallen. Op die manier, vanuit veiligheidsoverwegingen, zouden we precies weten waar mensen zitten en wanneer zij ons land binnenkomen. Indien dat nodig is, kunnen zij meteen worden aangehouden en kinderen kunnen meteen de aangepaste begeleiding krijgen. Dat bestaat niet op dit moment met als gevolg dat de vrouwen van wie wij weten dat ze op het punt staan om terug te keren, aangewezen zijn op mensensmokkelaars.” Soors is formeel: er bestaat wel expertise, maar op dit moment is er geen draaiboek.

Vervolgens mag Alexander Van Leuven, deradicaliseringsambtenaar van de stad Mechelen, de commissie toespreken. Van Leuven is nog maar net terug van een Amerikaanse studiereis over het bestrijden van gewelddadig extremisme en het identificeren en helpen van rekruteerbare personen. De Mechelse radicaliseringsambtenaar Alexander Van Leuven werd geselecteerd voor het Amerikaanse High Potential Leadership Program over radicalisering. Daarmee behoort Van Leuven tot een select groepje Europese experts.

Vanaf 16u30 ontvangt de onderzoekscommissie de heren Philip Willekens en Pierre Thomas, directeur-generaal en directeur van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken.

Daarna krijgt Johan De Becker, hoofdcommissaris van de lokale politie Brussel-West, het woord. De politiezone werkt al lange tijd aan verschillende maatregelen tegen radicalisme en terreur. Zo startte men recent een onderzoek naar 144 vzw’s in de Brusselse kanaalzone. Het parket linkt al die verenigingen met radicalisme of terrorisme. Dat is gebleken uit een grootschalige screening van de 3.308 vzw’s in Molenbeek en omgeving. In 74 gevallen hebben die beheerders een rechtstreekse band met radicalisme of terrorisme. Bij de rest gaat het om wapenhandel, drugshandel of andere zware criminele feiten. Een gerechtelijk onderzoek moet nu uitwijzen of de vzw’s zelf ook een link hebben met terreur of radicalisme.

Tot slot krijgt Hannes Schotte, deradicaliseringsambtenaar van de stad Gent, de kans om de maatregelen tegen radicalisme toe te lichten.

