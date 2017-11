“Bart De Pauw is slechts het topje van de ijsberg”

“In de cultuursector heerst een doofpotmentaliteit over seksueel grensoverschrijdend gedrag”. Dat zegt Vlaams Parlementslid Bart Caron (Groen) tijdens een commissievergadering over het onderwerp met minister van cultuur Sven Gatz. Die laatste kondigde tijdens de zitting aan dat iedereen in de cultuur- en mediasector vanaf begin volgend jaar gevraagd zal worden deel te nemen aan een anonieme enquête naar seksueel overschrijdend gedrag.

“Ik vrees dat de zaak van televisiemaker Bart De Pauw slechts het topje van de ijsberg”, zegt Bart Caron (Groen) tijdens de commissie Grensoverschrijdend Gedrag. Zelf is Caron al jarenlang actief in de cultuursector en coördinator van grote culturele evenementen. “De zaak-Weinstein heeft in Amerika voor een hele reeks onthullingen gezorgd. In Vlaanderen lijkt het drie weken na datum alsof de doofpot weer dicht gaat. Dat is erg spijtig want als er één positieve kant is aan de zaak-De Pauw dan is het wel dat er eindelijk gesproken werd over iets dat veel te lang bedekt is gebleven”, zegt Caron.





Caron wil iedereen die betrokken partij is aanmoedigen om de stap te zetten om erover te praten. “We kunnen dit probleem enkel aanpakken wanneer we het onder ogen willen zien en er open over kunnen communiceren. Dat betekent dat er op Vlaams niveau onder meer een laagdrempelig en vertrouwenwekkend meldpunt moet zijn. Dat er wetenschappelijk onderzoek moet gebeuren naar de aard en omvang. En tenslotte moeten organisaties zelf een integriteitscode en een vertrouwenspersoon hebben”, zegt Caron. Op vraag van minister van Cultuur, Sven Gatz (Open Vld), zal iedereen in de culturele en mediasector vanaf begin volgend jaar gevraagd worden deel te nemen aan een grote, anonieme enquête naar seksueel overschrijdend gedrag.

