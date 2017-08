Eind maart heeft minister-president Geert Bourgeois het hervormingsprogramma 2017 van de Vlaamse regering voorgelegd aan het parlement. Met dat plan probeert Vlaanderen antwoorden te bieden aan enkele grote Europese uitdagingen. Die uitdagingen werden tijdens de commissie algemeen beleid opgesomd door Steven Engels, Europees Semester Officier voor België.

Op 31 maart 2017 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Hervormingsprogramma 2017 goed. Het is inmiddels het zevende op rij dat Vlaanderen opmaakt en het derde dat door deze Vlaamse Regering wordt voorgelegd. Met het Hervormingsprogramma wil Vlaanderen de interactie tussen de Vlaamse en Europese instellingen vergroten. “In haar programma geeft Vlaanderen een maatgericht antwoord op de landenspecifieke aanbevelingen en de uitdagende Europa 2020-doelstellingen. De Europese Commissie krijgt op deze manier een gedetailleerd beeld van de maatregelen die op Vlaams niveau in het kader van het Europees Semester worden genomen”, zegt minister-president Geert Bourgeois (N-VA).





Zo neemt de Vlaamse Regering elk jaar opnieuw een waaier van maatregelen inzake arbeidsmarkt en onderwijs om de werkzaamheidsgraad te verhogen. 2016 was een succesvol jaar. “Er worden meer jobs gecreëerd dan in andere jaren met een vergelijkbare groei van het bbp. Op dat vlak is 2016 wel degelijk een uitschieter. Dat heeft allicht te maken met de belastingverlagingen en de volgehouden loonmatigingen van de afgelopen jaren”, zegt Steven Engels, vertegenwoordiger van de Europese Commissie in België. Daarnaast beschrijft het Vlaams Hervormingsprogramma andere Vlaamse maatregelen die de realisatie van de ambitieuze Vlaamse Europa 2020-doelstellingen dichterbij moeten brengen. Bij de opmaak van het Vlaams Hervormingsprogramma 2017 werden onder meer de sociale partners het Vlaams Parlement en VLEVA van nabij betrokken.

