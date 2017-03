Zweeds bezoek in woonzorgcentrum Floordam

Begin februari kreeg woon-zorgcentrum Floordam in Steenokkerzeel bezoek van een Zweedse delegatie. Floordam is 1 van de 2 Vlaamse pilootprojecten om het Zweedse Tubbemodel in België in te voeren. Een model dat de focus legt op de bejaarden. In relatiegerichte zorg staan de senioren voorop. Ze krijgen meer inspraak in de dagelijkse werking van het woon-zorgcentrum. Dat moet leiden tot een warmere en meer menselijke omgeving. Daarnaast zijn de verzorgers verantwoordelijk voor alles, van poetsen tot kinesitherapie. Een vlotte communicatie tussen bewoner en verzorger maakt het voor beide partijen eenvoudiger.





