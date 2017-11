Week van de oudere zorgvrager

Van 20 tot 26 november vindt de Nationale Ouderenweek plaats. Verschillende zorgvoorzieningen organiseren activiteiten, maar in AZ Maria Middelares in Gent worden oudere zorgvragers de hele maand november in de watten gelegd. Een van de vele belevenissen was een verwensessie. De scholieren van het provinciaal instituut voor haar- en lichaamsverzorging gaven de patiënten een haarverzorging, gezichtsmassage of manicure. Dankzij de extra activiteiten kunnen de patiënten even vergeten dat ze in het ziekenhuis liggen. Ze genieten van de extra aandacht en ook voor de studenten schoonheidszorg is het een aangename afwisseling.





