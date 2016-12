Vlaams Parlement keurt begroting 2017 goed

Eind vorige week heeft het Vlaams Parlement na een tweedaags debat de begroting 2017 goedgekeurd. De oppositiepartijen hadden onder meer kritiek op de besparingen, de hogere facturen, het begrotingsevenwicht dat in de feiten een tekort is, de Turteltaks en de financiering van het onderwijs. We blikken samen met u terug naar de stemverklaringen van zowel meerderheid als oppositie, het dankwoord van vice-minister-president Bart Tommelein en de stemmronde zelf.

