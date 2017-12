Vlaams Parlement debatteert over het veelbesproken energiepact

Woensdag heeft het Vlaams Parlement gedebatteerd over het veelbesproken energiepact. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein wil voor het eind van het jaar nog een akkoord vinden met zijn collega-energieministers. Maar volgens minister-president Geert Bourgeois is dat scenario onwaarschijnlijk. De oppositie vroeg daarom een debat aan zodat de Vlaamse regering duidelijk een eensgezind standpunt kon innemen.

Bij de start van het actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement legde minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) een korte verklaring af. Zo vermeldde hij dat er een visienota op tafel ligt met de verschillende energieministers, maar dat de regeringen zich nog over de tekst moeten buigen. Van een pact zal er pas sprake zijn als iedereen het licht op groen heeft gezet, klinkt het. De oppositiepartijen zijn niet te spreken over een uitstel van akkoord. “Wanneer mogen we dan een standpunt van de Vlaamse regering dan wel verwachten?”, vraagt Joris Vandenbroucke (sp.a). “Er valt niet meer tijd te verliezen. Nog een beetje meer tijd kopen en dan hoeft er zelfs niet meer gediscussieerd te worden over een kernuitstap. Zo blijkt uit heel wat studies”. Maar op deze vraag kon de Vlaamse regering niet antwoorden, vermits ze zich nog niet over de tekst gebogen hebben.





“Maandag werd er beslist dat er een actualiteitsdebat zou komen met als titel ‘Actuadebat over de opmaak van een interfederaal energiepact en de houding van de Vlaamse Regering daarin’”, zegt Chris Janssens (Vlaams Belang). “Maar vandaag komen de ministers hier een beetje als toeschouwers zitten. De kat uit de boom kijken. Dit geeft alleen maar aan dat er grondige onenigheid is binnen de regering”. Vorige week raakte wel al bekend dat N-VA geen pact zou aanvaarden zonder uitstel van de kernuitstap. “Onze partij zal noch in de Vlaamse regering, noch in de federale regering dit pact goedkeuren. Omdat het niet onderbouwd is, omdat de betaalbaarheid en de duurzaamheid in gevaar komt en omdat de bevoorradingszekerheid niet gegarandeerd is”, zei energiespecialist Andries Gryffroy (N-VA) in Terzake.

