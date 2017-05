Child Focus heeft haar jaarverslag van 2016 uitgebracht. Daarin staan onder andere de cijfers van weglopende, verdwijnende en seksueel uitgebuite kinderen. Groen Parlementslid Elke Van den Brandt heeft vragen over tienerpooiers in Vlaanderen die kinderen verleiden om ze dan in de prostitutie te leiden.





Actua-Parlement, zaterdag 6 mei 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.