Verkeersdelicten worden niet hard genoeg aangepakt

Het rijbewijs van Michaël H. uit Leuven wordt niet ingetrokken. Nochtans reed de bestuurder die dinsdagochtend een ongeval veroorzaakte waarbij twee van zijn vrienden omkwamen, 120 kilometer per uur waar hij eigenlijk maar 70 mocht. Hij was ook geïntoxiceerd. De vzw Ouders van Verongelukte Kinderen vindt dit een heel slecht signaal. Ook N-VA-parlementslid Kristien Van Vaerenbergh stelt zich vragen over de houding van het parket.





