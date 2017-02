De verjaardag van de wet Renault

Het is 20 jaar geleden dat de werknemers van Renault in Vilvoorde te horen kregen dat hun fabriek dicht zou gaan. Een collectief ontslag waarbij meer dan 3000 arbeiders hun job zijn kwijtgeraakt. Om dergelijke plotse sluitingen tegen te gaan werd toen de wet Renault in het leven geroepen, een reeks nieuwe regels, die van toepassing zijn bij grote herstructureringen en sluitingen. Burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte maakt van de verjaardag van deze trieste gebeurtenis gebruik om te pleiten voor een modernisering van deze wet.





