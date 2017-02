Door de discussie over de geluidsnormen op de luchthaven van Zaventem dreigen vliegtuigmaatschappijen ermee vluchten te schrappen of zelfs te vertrekken uit België. Signalen die de politiek niet zomaar kan negeren. Tijdens het vragenuurtje in de Kamer vragen heel wat parlementsleden zich dan ook af hoe premier Michel en minister van Werk Kris Peeters de toekomst van Brussels Airport willen verzekeren.





