Een van de grootste staalproducenten in ons land Arcelor-Mittal investeert in het vergroenen van hun productie door een nieuwe technologie, namelijk CO2-hergebruik. Hierbij wordt CO2 omgezet in ethanol. Vlaams parlementslid voor Groen, Hermes Sanctorum vraagt aan bevoegd minister Schauvlieghe ze of deze techniek zal aanmoedigen in haar klimaatbeleid.

