Staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude Philippe De Backer wil gebruik maken van 64 nieuwe nummerplaatherkennings-camera’ s in de Antwerpse haven. Op die manier hoopt hij een stap vooruit te zetten in de strijd tegen sociale fraude in de transportsector. Dat zei hij donderdagmiddag in de Kamer.





Actua-Parlement, donderdag 28 september 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.