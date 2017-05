Stemrecht vanaf 16 jaar bij gemeenteraadsverkiezingen?

De Commissie Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement behandelt momenteel de wijziging van de kiesregelgeving voor de gemeenteraadsverkiezingen. Naar aanleiding hiervan startte de Vlaamse Jeugdraad een campagne rond stemrecht voor 16- en 17-jarigen. De commissie organiseert hierover een hoorzitting met de Vlaamse Jeugdraad en de jongerenvoorzitters van alle politieke partijen.

De Vlaamse regeringspartijen zijn verdeeld over het stemrecht vanaf 16 jaar. CD&V en Open Vld zijn vóór, N-VA ligt dwars. “Hoe kan je met stemrecht op 16 verantwoordelijkheid dragen voor de samenleving, als je nog geen verantwoordelijkheid draagt voor je eigen leven?”, zegt Tomas Roggeman van Jong N-VA. “Achttien is de leeftijd waarop je een echte rol kan spelen in de samenleving: je kan voor het eerst echt werken, zelf een woning kopen of huren, je kan trouwen, draagt volle aansprakelijkheid, enzovoort. De meeste rechten krijg je bij je meerderjarigheid. Het is dan ook de meest logische leeftijdsgrens om stemrecht te verwerven”.





Binnen 14 dagen start de bespreking van het kiesdecreet, waarin het stemrecht vanaf 16 kan opgenomen worden voor de lokale verkiezingen. Woensdagochtend hielden de vertegenwoordigers van de Vlaamse Jeugdraad en jongerenafdelingen van de politieke partijen er een hoorzitting over. Open Vld en CD&V hopen alsnog N-VA te kunnen overtuigen. “Jongeren van 16 en 17 jaar mogen nu immers al meestemmen in referenda. Het zou dan ook geen steek houden om referenda te willen organiseren over circulatie- en mobiliteitsplannen (cfr. Gent) waarbij minderjarige jongeren zonder rijbewijs mogen stemmen, terwijl we verder pleiten hun stem te willen uitsluiten bij het lokale jeugdbeleid”, zegt voorzitter van de commissie Binnenlands Bestuur Mercedes Van Volcem (Open Vld).

