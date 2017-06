Steeds meer kansarme leerlingen in Vlaanderen

In vijf jaar tijd zijn er 4000 kansarme kinderen in het secundair onderwijs bijgekomen, terwijl het aantal leerlingen stabiel bleef. Minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V), wijst erop dat er al veel maatregelen zijn genomen om kansarme kinderen leerlingen te helpen. “Maar de werkingsbudgetten worden misschien niet altijd gebruikt zoals het hoort”, zegt Ingeborg De Meulemeester (N-VA).

Uit het nieuwe onderwijsrapport van de De Morgen blijkt dat er in vier jaar tijd 4000 kwetsbare leerlingen in het secundair onderwijs zijn bijgekomen. Vijf jaar geleden hadden van de 434.664 leerlingen in Vlaanderen er 166.476 te kampen met kansarmoede. In het 2015-2016 beantwoorden 170.399 van 434.603 leerlingen aan de criteria. “Elk kind in armoede is er één te veel. Een gecoördineerde aanpak is nodig “, zegt Jos De Meyer (CD&V).





Volgens minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V), zijn er al meerdere maatregelen genomen om kansarme leerlingen te helpen. Zo is het systeem van studietoelagen vereenvoudigd en geautomatiseerd, waardoor het budget in drie jaar tijd met 23 miljoen euro tot 173 miljoen euro is gestegen. Vlaams Parlementslid Ingeborg De Meulemeester (N-VA) haalt wel aan dat de werkingsbudgetten niet altijd gebruikt worden. “Uit een verslag van het Rekenhof blijkt dat de werkingsbudgetten niet gebruikt worden waarvoor ze zouden moeten dienen. Deze budgetten zijn er om leerlingen te ondersteunen om hun diploma te halen. We moeten nagaan hoe de scholen hun werkingsbudgetten inzetten “, aldus De Meulemeester.

