Het bestanddeel glyfosaat ​dat in sommige onkruidverdelgers zit, is nog steeds niet verboden. Een verbod kan enkel federaal worden uitgevaardigd en dat is nog niet gebeurd. Ook op Europees vlak is er nog geen duidelijkheid. De Europese Unie heeft een toelating uitgevaardigd tot december en moet de komende weken beslissen of die verlengd wordt.





