Zijn standaardtoetsen in het onderwijs nodig?

Onderwijsexperten van de Universiteit van Antwerpen pleiten voor de invoering van standaardproeven in het onderwijs. Met deze toetsen zouden alle leerlingen in alle Vlaamse scholen op dezelfde momenten in hun schoolcarrière voor cruciale basisvakken, zoals talen en wiskunde, getest worden. Het katholiek en gemeenschapsonderwijs reageren niet enthousiast op dat idee. Tijdens de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement vragen verschillende parlementsleden of zo'n gestandaardiseerde test er effectief zal komen. Joris Vanderpoorten praat na met Ann Brusseel (Open Vld) in een nieuwe aflevering van Studio Parlement.





