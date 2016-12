Slachtofferopvang in België moet beter

Nog elke dag melden nieuwe slachtoffers van de aanslagen van 22 maart in Zaventem en Brussel zich aan. De teller staat ondertussen op 778, vertelt procureur-generaal Frederic Van Leeuw tijdens een stand van zaken van het onderzoek het federaal parlement. Het gaat om mensen die zich laten registreren als gewonde, een verklaring afleggen of zich burgerlijke partij stellen. Van Leeuw geeft toe dat de opvolging van die mensen in België beter zou kunnen. Enkele Kamerleden vragen zich tijdens de hoorzitting dan weer af hoe het kan dat de namen van sommige terreurverdachten opduiken in afgesloten dossiers. Waarom werden die dossiers niet verder opgevolgd?

