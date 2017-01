De school als werkplek

Duaal leren is een doorgedreven vorm van leren op de werkplaats, zoals het huidige leercontract. Bij duaal leren leert de leerling de meeste vaardigheden die hij moet kennen, tijdens het werken in een echte werksituatie zelf. De werkplek wordt zo de school. De Vlaamse Regering wil de bestaande vormen van werkplekleren meer waarde geven, vereenvoudigen en samenbrengen in Duaal Leren. Het is een gedeelde bevoegdheid van zowel de minister van Werk als van Onderwijs. Samen met de betrokken parlementsleden bespreken ze de conceptnota.

Actua-Commissie, zondag 1 januari 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.