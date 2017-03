Carina Van Cauter van Open VLD is verbijsterd. Afgelopen week ving ze in verschillende media informatie op over het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart. Een duidelijke schending van het beroepsgeheim. Ongehoord, vindt Van Cauter. Ze vraagt bevoegd minister Koen Geens op te zoeken wie die gevoelige informatie lekt en hoe zij kunnen gestraft worden.

Actua-Parlement, donderdag 16 maart vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.