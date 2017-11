Rookverbod in wagens met kinderen

Roken in de auto is ​ongezonder dan roken in de buitenlucht. In Wallonië hebben ze daarom al een voorstel ingediend om roken in de auto in het bijzijn van minderjarigen te verbieden. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) is voorstander van het verbod en wil het ook bij ons invoeren als het federale niveau te lang treuzelt.

Minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege (CD&V), wil roken verbieden in de auto wanneer er kinderen bijzitten. De Stichting tegen Kanker stelt namelijk dat inzittenden van een wagen waarin gerookt wordt worden blootgesteld aan schadelijke stoffen. Kankerverwekkende stoffen in concentraties die tot 27 keer hoger liggen dan normaal. In het federale parlement wordt er al lang gediscussieerd over zo’n verbod. Te lang, vond ook al Wallonië dat nu zelf een verbod uitwerkt.





Ook Vlaams minister Schauvliege doet dat om niet langer te moeten wachten op het federale parlement. “Roken is ongezond en schadelijk voor de gezondheid. Dat geldt uiteraard ook voor passief roken. Roken in een wagen waarin kinderen zitten, is zeker niet verantwoord. Ik ben absoluut voor zo’n verbod”, zegt Schauvliege. “ik vind het onverantwoord om te wachten. Als het niet lukt op federaal niveau of als er bevoegdheidsdiscussies ontstaan over wie nu al of niet zo’n verbod kan uitvaardigen, vind ik het wijs om daar niet op te wachten”.

