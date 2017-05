Romantiseert Netflix-serie ’13 Reasons Why’ zelfdoding?

Grote media-aandacht voor zelfdoding kan tot kopieergedrag leiden. De mediarichtlijn om in dergelijke gevallen discreet te berichten geldt wel enkel voor nieuwsprogramma’s. Niet voor fictieprogramma’s zoals ‘13 Reasons Why‘ een nieuwe serie over de zelfdoding van een meisje op Netflix. Het romantiseren van deze zelfdoding baart experts grote zorgen. De leden van de commissie Welzijn wisselen hierover van gedachten met minister Jo Vandeurzen en Gwendolyn Portzky, coördinator van het Vlaamse Expertisecentrum Suïcidepreventie.





Actua-Commissie over suïcidepreventie, vrijdag 5 mei 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.

Wie met vragen zit kan de Zelfmoordlijn bereiken op het gratis nummer 1813 en op de website http://www.zelfmoord1813.be