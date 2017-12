Rijles voor ouders

Sinds 1 oktober moeten Vlaamse ouders die hun kinderen leren rijden, zélf ook een opleiding van drie uur volgen. Het bewijs van die opleiding is ook verplicht bij de aanvraag van een voorlopig rijbewijs. Maar het uitreiken van dat rijbewijs is de bevoegdheid van federaal minister van mobiliteit Bellot. Die stapte naar de raad van State om tegen die procedure in te gaan maar de Raad verwierp zijn protest. Lorin Parys vraagt zich af hoe het nu verder moet.





