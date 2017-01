Radicalisering in de gevangenissen neemt toe

Midden december kreeg een gedetineerde in zijn cel een handgeschreven brief met de uitleg hoe hij een bom kan maken. Uit een onderzoek van ‘Het Laatste Nieuws’ blijkt dat dit soort incidenten toeneemt.

‘Dat onze gevangenissen een kweekvijver zijn voor radicalen en potentiële terroristen is helaas geen nieuws’, zegt Vlaams Parlementslid Yasmine Kherbache (sp.a). In de gevangenis van Sint-Gillis kreeg een gedetineerde een brief die niet voor hem bedoeld was. Het betrof een handleiding om een bom te maken. In diezelfde brief stond ook het plan om de giftige stof, cyanide, op de klink van een autodeur aan te brengen om zo iemand te vergiftigen.

Het incident wijst wel op een probleem met geradicaliseerde gevangenen. Door verschillende rituelen proberen ze mensen binnen de gevangenis te rekruteren, zo worden bijvoorbeeld koranversen om 5u ‘s ochtends door tientallen gevangenen opgezegd. Waardoor ze psychologische druk uitoefenen op andere gedetineerden.

De staatsveiligheid gaat uit van een 450-tal gedetineerden met een risicoprofiel op radicalisering. Momenteel zijn er slechts 18 islamconsultenten aan de slag, vanaf februari heeft België er 27 in dienst. Die experts in de islam moeten in de gevangenissen gedetineerden met radicale gedachten intensief begeleiden. Maar welke extra maatregelen gaan er nu genomen worden vooraleer het probleem escaleert? Vlaams Parlementslid Yasmine Kherbache praat na met Joris Vanderpoorten in een nieuwe Studio-Parlement.

