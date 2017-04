De commissie Welzijn van het Vlaams Parlement is van start gegaan met haar hoorzittingen over het verhogen van de participatiekansen voor personen met autisme. Want voor zowel familie als patiƫnt is autisme een moeilijk te dragen stoornis, dat zegt Dominique Dumortier die zelf autisme heeft en moeder is van twee kinderen met autisme.





Actua-Commissie, vrijdag 7 april 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.