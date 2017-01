Opvolging terugkerende Syriëstrijders

In de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22/03 liet topman Jaak Raes weten, dat de militaire druk op IS het aantal terugkeerders omhoog kan jagen. Een viertal maanden geleden had de Staatsveiligheid weet van een tiental ‘foreign terrorist fighters’ die wilden terugkeren naar België, nu spreekt men al over een twintigtal. Federaal parlementslid Koen Metsu vraagt aan Premier Michel welke maatregelen hij gaat nemen om deze personen op te volgen.





