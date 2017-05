Minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft eindelijk een oplossing gevonden voor het overaanbod aan franstalige artsen. Omdat er in Wallonië geen toegangsexamen geneeskunde is, studeren er elk jaar meer artsen af dan er stageplekken zijn. Er komt nu toch een ingangsexamen en er zal met een globaal quotum gewerkt worden. In de Kamer zijn er toch nog enkele vragen over het akkoord.

