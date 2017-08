Een op de tien jongeren slachtoffer van cyberpesten

Uit onderzoek van de universiteit Antwerpen blijkt dat ongeveer een op de tien leerlingen slachtoffer is van cyberpesten. Ministers van Onderwijs Hilde Crevits en minister van Jeugd Sven Gatz ontwikkelden in februari, naar aanleiding van de week tegen pesten, een instrument voor scholen om cyberpesten tegen te gaan. Maar er kan nog meer gebeuren klinkt het in de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement.

Geweerd worden uit Whatsapp-groepen, onbeantwoorde vriendschapsverzoeken en geblokkeerd worden op Facebook. Het is een nieuwe vorm van cyberpesten en het komt steeds vaker voor. De voormalige Kinder- en Jongerentelefoon kreeg in 2016 een kleine 2.000 oproepen binnen, terwijl dat er in 2013 nog 1.434 waren. Het gaat hier om pesten in het algemeen, maar het merendeel van de omroepen gaat over cyberpesten via sociale media. “Als we de cijfers vergelijken met het ‘traditioneel’ pesten, dan stellen we zelfs vast dat 6,5 procent van de leerlingen die via digitale toepassingen worden gepest, ook offline wordt gepest. Een grote groep leerlingen wordt dus de klok rond geconfronteerd met onaanvaardbaar grensoverschrijdend gedrag”, zegt Vera Celis (N-VA).





Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en minister van Jeugd Sven Gatz (Open Vld) lanceerden in februari een plan tegen cyberpesten, de Cyber-Scan. “Dat is een speelse interactieve toolkit waarmee de school een concreet cyberpestbeleid kan uitwerken. De tool werd ontwikkeld door het Kenniscentrum Mediawijsheid, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen. De Cyber-Scan is online beschikbaar en te downloaden. Daar kunt u ook de speluitleg terugvinden”, aldus Crevits. De minister maakte 25.000 euro vrij voor de ontwikkeling van Cyber-Scan, die is gratis te downloaden op www.tegencyberpesten.be.

