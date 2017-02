Oost-Europese truckers sjoemelen met Adblue

Opnieuw is er ophef ontstaan over gesjoemel met de uitstoot van dieselmotoren. Deze keer niet van personenauto’s, maar van vrachtwagens. Uit een recente reportage van de Duitse televisiezender ZDF blijkt dat een op de vijf trucks uit Oost-Europa een toestel aan boord heeft dat het gebruik van AdBlue overbodig maakt. De besparing op jaarbasis ka oplopen tot 3000 euro per vrachtwagen. De milieu- en gezondheidsschade is groot, ook in Vlaanderen.





Actua-Commissie, zaterdag 11 februari 2017 om 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.