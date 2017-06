Onderzoekscommissie naar misbruik in de sport?

De laatste weken komen steeds meer verhalen naar boven over grensoverschrijdend gedrag in de sport. Vooral uit de judosport komen veel getuigenissen naar boven. Tijdens het wekelijks vragenuurtje uiten Vlaams parlementsleden hun bekommernissen. Lionel Bajart (Open Vld) vraagt aan Vlaams minister van Sport Philippe Muyters om een onderzoekscommissie op te richten.

Afgelopen week verschenen verschillende getuigenissen in de media over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Vooral de Vlaamse Judofederatie kwam zwaar onder vuur te staan. De getuigenis van ex-judoka Ann Simons maakte veel los in de sportwereld. Het bleef niet enkel bij seksueel, getinte opmerkingen. Het ging soms heel ver. “Ik heb heel lang geworsteld met opmerkingen die ik heb gekregen. Mijn basisvertrouwen werd helemaal aangetast en het is pas enkele jaren geleden dat ik dat te boven ben gekomen”, zegt Ann Simons.





Zeventien op de honderd Vlaamse sporters krijgen op jonge leeftijd ooit te maken met grensoverschrijdend gedrag. “De cijfers zijn voor mij erger dan ik had verwacht”, reageert Vlaams minister voor Sport, Philippe Muyters, in het Radio 1-programma ‘De Ochtend‘. Daarom startte de Vlaamse overheid met de campagne ‘VOICE’, die door vier bekende sporters wordt gesteund. “Wij ondersteunen die actie mee. Wij zien nu dat effectief een aantal topsporters getuigenissen afleggen. Dat is een heel goede zaak”, aldus Muyters.

Onderzoekscommissie

Voorlopig mag de coach, die door verschillende ex-judoka’s werd beschuldigd, zijn job niet meer uitoefenen. De Vlaams Judofederatie heeft ook andere maatregelen genomen, zoals de oprichting van een onafhankelijke ethische commissie. Tijdens de plenaire zitting pleiten verschillende Vlaams parlementsleden dat er op korte termijn een verplicht aanmeldpunt moet komen bij elke sportfederatie. “Ten tweede vind ik dat men een beleid op langere termijn moet uitschrijven. Men moet tot op de bodem van de zaak van die misbruiken gaan. En daarvoor wil ik een onderzoekscommissie oprichten, om tot de bodem van de zaak te gaan”, zegt Lionel Bajart (Open Vld).

Actua-Parlement, zaterdag 3 juni 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.