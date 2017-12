Ocura ontvangt woonzorg keurmerk

Woonzorgcentrum Ocura in Montenaken heeft op 13 december 2017 als eerste Vlaamse organisatie het PREZO Woonzorg keurmerk in ontvangst genomen. Na een onafhankelijke audit door kwaliteitsinstituut Perspekt werd besloten het keurmerk voor excellente zorg en beleid toe te kennen. Ocura werkt naar tevredenheid met het kwaliteitssysteem PREZO Woonzorg dat in opdracht van Zorgnet-Icuro speciaal voor het Vlaamse zorglandschap is ontwikkeld.





Actua-Zorg, vrijdag 15 december 2017 vanaf 18u op ActuaTV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.