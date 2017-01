Nog geen akkoord over de hervorming van het secundair onderwijs

De Vlaamse regering slaagde er nog niet in om een akkoord te sluiten over de hervorming van het secundair onderwijs. De tijd begint te dringen, want de hervorming zou op 1 september in voege moeten gaan.

De discussie, waarbij de hervorming van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs centraal staat, sleept al maanden aan. Tot nu toe werd er nog geen akkoord bereikt. Maar waar loopt het vast? ‘Het is één partij die zich gedraagt als een kleuter die niet wil gaan slapen’, aldus Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen), ‘Dan willen ze nog iets eten, dan willen ze nog eens pipi doen. Dat is nu wat er aan het gebeuren is met onderwijs’.

Het dossier sleept al jaren aan. Onderwijsministers Frank Vandenbroucke en Pascal Smet bereikten geen doorbraak in het dossier. Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits, wil zeker deze legislatuur landen. Haar doel: 1 september 2018. Maar als ze de deadline wil halen, moet er snel een doorbraak komen. Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) praat na met Joris Vanderpoorten in een nieuwe Studio-Parlement.

Studio-Parlement, woensdag 11 januari 2016 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.