Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en zijn federale collega François Bellot hebben een akkoord gesloten over nieuwe investeringen in het spoor. De federale regering zou ruim 370 miljoen euro investeringen doen, de Vlaamse regering doet daar nog eens 100 miljoen bovenop. Dat nieuws werd afgelopen woensdag goed onthaald in het Vlaams Parlement.





Actua-Parlement, zaterdag 16 december 2017 vanaf 18u30 op ActuaTV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.