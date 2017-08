Moeten allochtone ouders zich meer engageren in de schoolcarrière van hun kinderen?

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) riep specifiek allochtone ouders op om meer betrokken te zijn bij de schoolcarrière van hun kinderen. “Het is van groot belang dat ouders actief betrokken zijn bij het leren van Nederlands en bij het schoolse gebeuren”, aldus de minister. Jongeren met een migratie-achtergrond hebben vaak slechtere schoolresultaten. De tweede generatie doet het vaak ook niet beter dan de eerste generatie. Volgens de minister zou een betere participatie van de ouders de schoolresultaten verbeteren.

Allochtone leerlingen scoren vaak minder goed op school. Volgens Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V), is dit omdat de ouders te weinig betrokken zijn bij de schoolcarrière van hun kinderen. “Er is een kloof in de resultaten tussen wie thuis Nederlands spreekt en wie niet. Op zich is dat vrij normaal als het gaat om nieuwkomers, maar we zien dat de kinderen van de tweede generatie het niet beter doen”, zegt de minister aan VRT Nieuws. Ze roept allochtone ouders op om meer actief te zijn op school. Ouders moeten mee deelnemen aan activiteiten, mee Nederlands spreken. De uitspraken van minister Crevits kregen veel kritiek.





In maart opende de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement dan ook met een actualiteitsdebat over de problematiek en de reactie van de minister. Oppositiepartijen sp.a en Groen noemden de uitspraken van Crevits polariserend, kwetsend en verwijtend. “Waarom koos u één groep te viseren, ouders met migratieroots? U hebt mensen op hun ziel getrapt en gekwetst”, stelde sp.a-parlementslid Caroline Gennez. De minister is het niet eens met de kritiek van de oppositie en blijft achter haar uitspraken staan. Volgens haar waren die uitspraken ook helemaal niet polariserend of beledigend bedoeld. “Ze zijn een uitgestoken hand, een vraag naar betrokkenheid van de ouders”, klonk het.

