Mobiliteitsdebat van de VVSG

Iedereen wil zich vlot verplaatsen, maar auto’s staan stil in de file, haltes verdwijnen en fietsen is vaak te gevaarlijk. Lokale besturen zoeken naar oplossingen, maar volgens een recente bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vindt 85% dat ze onvoldoende vat heeft op het openbaar vervoer. Drie mobiliteitsregio’s waaronder Mechelen hebben het gemeentelijk perspectief uitgetest en burgemeester van Bonheiden Guido Vaganée vertelt over hun ervaringen.

Uit een recente VVSG-bevraging blijkt dat 85% van hen vindt dat ze onvoldoende vat heeft op de aanbieders van openbaar vervoer. De Vlaamse regering keurde zopas de conceptnota basisbereikbaarheid goed. Vanuit welk perspectief bekijken we de mobiliteit? Vlaanderen of de gemeente.





Op woensdag 6 december hield de VVSG een mobiliteitsdebat over basisbereikbaarheid. Drie mobiliteitsregio’s (Westhoek, Mechelen en Aalst) hebben het gemeentelijk perspectief uitgetest, zij praten over hun ervaringen en gaan in debat met Roger Kesteloot, algemeen directeur van De Lijn en met Isabelle Jacobs, kabinetsmedewerker van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.​ U kan het volledige debat hier herbekijken.

