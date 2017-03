Live: Boekvoorstelling “Wie is nog van de partij?”

Partijen spelen een belangrijke rol in de politiek. Zij formuleren standpunten, leggen die vast in programma’s en zorgen voor de invulling van verkiesbare plaatsen. Toch lijken partijen het tegenwoordig erg moeilijk te hebben. Dat blijkt uit de dalende ledenaantallen, lage vertrouwensscores, ontrouwe kiezers en de steeds minder actieve partijafdelingen.





In het boek ‘Wie is nog van de partij’ gaat auteur Bram Wauters dieper in op de verschijningsvormen van de crisis in de partijen en de gevolgen ervan voor het partijlidmaatschap. Aan 3500 partijleden van CD&V, Groen, N-VA, Open Vld en sp.a werd de vraag gesteld ‘Welke rol spelen partijleden nog?’.

Programma