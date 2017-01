Kwaliteit in de zorgsector

Vrijdag organiseerde Zorgnet-Icuro haar zesde kwaliteitscongres in het KBC-gebouw in Brussel. Het event kwam tot stand in samenwerking met de VIP2 partners. De rode draad doorheen het programma was deze keer: “Het belang van een stimulerende organisatiecultuur en de betrokkenheid van professionals in het verder uitbouwen van een duurzaam en integraal kwaliteitsbeleid”. Met 300 aanwezigen was het congres al op voorhand helemaal volzet.





Eén van de gastsprekers was Johan De Kruijf. Johans dochtertje was nog maar een kwartier oud toen ze door een fout geplaatste zuurstofsonde een hersenbeschadiging opliep die leidde tot een ernstige geestelijke en fysieke beperking. In ‘Artsen zijn ook maar mensen’ beschrijft Johan de Kruijf het leven van zijn dochter vanaf het prille begin.

