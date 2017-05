Kunnen de aangekondigde ontslagen bij Bombardier nog gered worden?

Tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement reageerden verschillende politici verbolgen op de plannen van Bombardier. De Brugse trein- en trambouwer is van plan 200 banen te schrappen. “Een bittere pil”, zegt minister-president Geert Bourgeois (N-VA).

In anderhalf jaar tijd zal bijna de helft van het personeel bij Bombardier verdwijnen. Het gaat om 160 vaste banen en 40 tijdelijke. De vestiging in Brugge verliest een groot deel van haar productietaken, en haar ontwerp- en verkoopafdeling. Ze worden een kleine onderaannemer van een fabriek in Frankrijk. “Een mokerslag voor 160 arbeiders en bedienden, een mokerslag voor 40 tijdelijke werkkrachten, een mokerslag voor 200 gezinnen hun toekomst, hun welvaart en hun welzijn. Een zoveelste bewijs hoe grote bedrijven mensen inzetten zoals pionnen op een schaakbord”, zegt Stefaan Sintobin (Vlaams Belang). De vakbonden vrezen dat dit slechts een stap is richting een volledige sluiting. Ze hopen dat de Vlaamse en federale regering snel met een plan B op de proppen komen.





“Er heerst grote onduidelijkheid voor de site in Brugge.” zegt minister-president Geert Bourgeois, “Brugge zou alleen nog maar instaan voor de eindassemblage, voor dienstelling. Maar wat het betekent voor een duurzame toekomst is op dit moment helemaal niet duidelijk”. Volgens burgemeester van Brugge werd de regering misleid. “De regering moet nu zijn autoriteit gebruiken. Dit is hier geen ‘apenland’, zowel de regeringen als de mensen moeten correct behandeld worden”, zegt burgemeester van Brugge Renaat Landuyt (sp.a).

