Kritiek Theo Francken op Artsen Zonder Grenzen

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken heeft hevige kritiek op Artsen Zonder Grenzen. Hij vindt dat de organisatie zich schuldig maakt aan mensensmokkel en illegale migratie door vluchtelingen uit de Middellandse Zee naar Italiƫ te brengen. Premier Charles Michel eist dat Francken humanitair werk respecteert en meer nuance in zijn communicatie legt. Groen-Ecolo vindt het dan ook onaanvaardbaar dat de staatssecretaris niet aanwezig is in het halfrond om op de vragen te antwoorden en eist zijn aanwezigheid. Een vraag die op veel tegenkanting stoot bij de meerderheid en Kamervoorzitter Siegfried Bracke.





