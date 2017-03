Kraken wordt strafbaar

“Kraken wordt binnenkort strafbaar indien er klacht wordt ingediend.” Dat antwoordt Minister van Justitie Koen Geens op vraag van Sp.a kamerlid Annick Lambrecht. Zij blijft bezorgd, want krakers zouden nog steeds tien dagen in het huis kunnen verblijven vooraleer ze uit een bewoond huis kunnen gezet worden. Sp.a wil dat bewoners meteen terug in hun huis kunnen en gaf minister Geens hun wetsvoorstel af ter inspiratie.





