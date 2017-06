Een klimaatakkoord zonder de VS?

De Amerikaanse president Donald Trump stapt uit het klimaatakkoord van Parijs. Dat meldde heel wat Amerikaanse media op basis van bronnen uit het Witte Huis. Trump zelf heeft het nieuws nog niet officieel bevestigd. Het federale parlement maakt zich zorgen en vraagt premier Charles Michel om een krachtig signaal te geven bij de komende gesprekken met China.

‘America First’ en Amerika alleen, dat lijkt zijn boodschap. Gisteren berichtten Amerikaanse media op basis van anonieme bronnen dat Trump uit het klimaatakkoord van Parijs wil stappen. In het klimaatakkoord, dat 159 landen sloten in Parijs, engageerden de Verenigde Staten zich om tegen 2025 28 procent minder broeikasgassen uit te stoten in vergelijking met 2005. Dat was hun bijdrage aan de strijd tegen de opwarming van de aarde. Die belofte veegt Trump nu definitief van tafel na een stevig debat in het Witte Huis.





“Als de Verenigde Staten uit het klimaatakkoord van Parijs stappen dan zullen er niet enkel veel meer broeikasgassen uitgestoten worden, maar dan zullen andere landen misschien volgen”, zegt Raoul Hedebouw (PVDA). Het federaal parlement pleit er dan ook voor dat premier Charles Michel een sterk signaal moet geven. “We mogen ons niet laten ontmoedigen door president Trump. Ook ons klein land kan groot zijn in zijn inspanningen voor het klimaat”, zegt Leen Dierick (CD&V)

