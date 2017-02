Wat met de kinderen van Belgische Syriëstrijders?

De Belgische overheid bereidt zich voor op de opvang van kinderen van Syriëstrijders die terug naar België zouden willen komen. Op dit ogenblik verblijven zo’n 80 Belgische kinderen in IS-gebied. De autoriteiten hebben van een 20-tal Syriëstrijders, vooral vrouwen, een signaal gekregen dat ze vrijwillig willen terugkeren. Een aantal van hen brengt mogelijk kinderen meer. Teruggekeerde Syriëstrijders belanden in principe in de gevangenis en dan is de vraag wat er met de kinderen moet gebeuren.





