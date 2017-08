Investeringen België en Luxemburg geblokkeerd

De BLEU-investeringsakkoorden die België en Luxemburg samen afsluiten met andere landen worden momenteel geblokkeerd door de andere gewesten in België. Karel Vanlouwe (N-VA) maakt zich zorgen en vraagt de minister-president om tijdelijke akkoorden af te sluiten zonder het Waalse en het Brusselse Gewest.

Ons land maakt al decennialang akkoorden met Luxemburg, de zogenaamde BLEU-akkoorden (Belgisch-Luxemburgse Economische Unie). Die zorgen ervoor dat investeringen van Vlaamse ondernemers in het buitenland, in landen waar geen OESO-normen en -standaarden gelden, worden beschermd. Het Brusselse en Waals Gewest blokkeerden deze investeringsakkoorden. In totaal gaat het om 51 BLEU-akkoorden die geblokkeerd zijn. Zes investeringsakkoorden zijn ondertekend, maar Wallonië en/of Brussel weigeren de goedkeuring. ‘Als Vlaanderen kunnen wij niet langer accepteren dat wij geblokkeerd worden door onze Waalse buren’, zegt Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe (N-VA). Luxemburg wacht niet langer op Wallonië en Brussel en heeft beslist om zelf drie investeringsakkoorden te sluiten.





Volgens de minister-president, Geert Bourgeois (N-VA), is het mogelijk voor Vlaanderen om zonder de andere deelstaten akkoorden te sluiten. Samen met het federaal niveau en Luxemburg kunnen investeringsakkoorden afgesloten worden. ‘Er komt een studie die zal onderzoeken of het mogelijk is om asymmetrische akkoorden te kunnen sluiten’, zegt de minister-president. ‘Ik doe alle pogingen om een akkoord te bereiken over een modeltekst. Maar dan nog kan het zijn dat Brussel en Wallonië zeggen dat ze niet meedoen. Dan vind ik dat we het recht hebben van een asymmetrisch akkoord aan te gaan, dat open staat voor de anderen’.

Actua-Parlement (herhaling), vrijdag 25 augustus 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.