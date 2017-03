Impact brexit op Vlaanderen

De impact van de aangekondigde Brexit op onze economie valt vooralsnog mee. Dat liet Vlaams Minister-President Geert Bourgeois in de commissie Buitenlandse Handel weten na vragen van onder meer Tom Vangrieken van Vlaams Belang en Rik Daems van Open Vld. Het Verenigd Koninkrijk is de vierde belangrijkste handelspartner van zowel Vlaanderen als Walloniƫ. Geert Bourgeois en zijn Waalse collega Paul Magnette spraken daarom onderling al over een eigen handelsverdrag met het Verenigd Koninkrijk.





